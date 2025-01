Luka Romero ieri in Messico per visite e firma con il Cruz Azul: oggi attesa l'ufficialità

Luka Romero saluta il Milan. L'attaccante argentino che l'anno scorso ha giocato sei mesi in prestito all'Almeria e quest'anno i primi sei mesi in prestito all'Alaves, si trasferisce a titolo definitivo al Cruz Azul, squadra del campionato messicano. Secondo le indiscrezioni la cifra che la squadra centroamericana ha versato ai rossoneri si aggira tra i 3 e i 4 milioni di euro. Ieri il giocatore è arrivato in Messico dove ha svolto visite mediche e firmato il contratto. Per oggi invece è attesa l'ufficialità del Cruz Azul.

Il video del suo arrivo: