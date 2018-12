Marca - Milan, per l'attacco spunta Muriel del Siviglia: rossoneri interessati ad un prestito con obbligo di riscatto

Dopo il no di Ibrahimovic, il Milan è sempre alla ricerca di un attaccante da affiancare a gennaio a Higuiain e Cutrone. Secondo quanto riferisce Marca, il club di via Aldo Rossi starebbe valutando la possibilità di riportare Luis Muriel in Serie A: il colombiano, che in Italia ha già vestito le maglie di Udinese e Sampdoria, è stato infatti messo sul mercato dal Siviglia, che chiede almeno 12 milioni di euro per lasciarlo partire. I rossoneri sarebbero interessati ad un prestito con obbligo di riscatto. Su Muriel, ci sarebbe anche la Fiorentina, ma il giocatore preferisce l'opzione Milan.