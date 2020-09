Marchetti: "Al Milan piace molto Diogo Dalot, il giocatore è in uscita dallo United"

Luca Marchetti ha parlato dell'interesse del Milan per Diogo Dalot a Sky Sport 24: “Al Milan piace molto Diogo Dalot che è in uscita dal Manchester United. È un terzino destro, quindi per farlo arrivare bisognerebbe fargli spazio ma né Conti né Calabria sembrano essere in uscita. Al Milan però questo giocatore piace molto, è una possibilità perché ora il Manchester lo cede in prestito con obbligo. È anche possibile che il Milan metta una fiches su Diogo Dalot per poi andare a prendere il difensore centrale in prestito. Non possiamo escludere questo tipo di soluzioni ad una settimana dal termine del mercato. Il Milan ha le mani in pasta su più tavoli”.