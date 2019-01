Marchetti: "Il Milan ci ha provato fino all'ultimo per l'esterno d'attacco"

Luca Marchetti di Sky Sport ha parlato della scelta del Milan di non acquistare un esterno d'attacco: "Con l'inserimento di Piatek e quello di Paquetà, che è stato più veloce del previsto, forse il Milan non ne aveva troppo bisogno. Ci ha provato fino alla fine, va detto, ma i paletti del club rossonero erano chiari. Un giocatore in prestito che migliorasse gli attaccanti esterni del Milan non c'era e perciò hanno valutato, come altri grandi club, che non avesse senso comprare tanto per comprare"