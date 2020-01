Marchetti: "Il Milan ha incassato la disponibilità di Politano"

E' mercato effervescente, visto il grande equilibrio in tutte le zone della classifica. Ma il protagonista di giornata è il Milan che irrompe su Politano. In giornata infatti gli agenti dell'attaccante nerazzurro sono stati a casa Milan per parlare delle condizioni economiche del giocatore. Poi ci saranno contatti con l'Inter ma intanto i rossoneri hanno incassato la disponibilità del giocatore (anche sul discorso ingaggio). In questo momento Politano è chiuso dagli altri attaccanti dell'Inter e vorrebbe giocare di più. L'eventuale arrivo di Politano è legato a un'uscita in attacco, ma con la partenza di Borini, non ci sarebbero particolari problemi. L'operazione dovrà essere impostata a titolo definitivo e non in prestito in ogni caso sorpasso rossonero sulla concorrenza di Napoli e Fiorentina che seguivano giocatore.

Sempre per quanto riguarda il Milan in difesa salgono le quotazioni di Kjaer dell'Atalanta (ma di proprietà del Siviglia). Sul difensore c'è anche il Cagliari (che lo avrebbe voluto in prestito per 6 mesi). Il Milan invece riscatterebbe il giocatore dal Siviglia. Un'alternativa è Christensen del Chelsea, che al momento però gli inglesi non vorrebbero cedere in prestito. Magari con l'andar del mercato questa situazione potrebbe cambiare.

Reina invece è un obiettivo dell'Aston Villa. Potrà partire solo se il Milan dovesse trovare un sostituto come secondo portiere. Quindi al momento è un'operazione difficile e complicata, mentre resta viva la possibile uscita di Piatek per cui c'è stata anche un'offerta sempre dell'Aston Villa..

Dicevamo di Borini: ha scelto il Verona. Superata la concorrenza del Genoa e della Samp. Borini, che voleva giocare con continuità, andrà soltanto per 6 mesi e ha capito che il gioco del Verona può essere molto adatto alle sue caratteristiche.