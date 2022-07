Marchetti: "Il Milan monitora con grandissima attenzione la situazione Ziyech"

MilanNews.it

Luca Marchetti, intervenuto a Sky Sport 24, ha raccontato le ultime sul mercato del Milan, in particolare per quanto riguarda i possibili movimenti dei rossoneri per il reparto offensivo: “Il Milan ha necessità di andarsi a rinforzare in alcune zone del campo molto specifiche, fondamentalmente le tre classiche: difesa, centrocampo e attacco. In questo momento il Milan si sta concentrando di più sulla linea della trequarti. Sono diversi i nomi che abbiamo fatto, sul quale il Milan sta lavorando, su alcuni in maniera più proficua e intensa. Sicuramente Ziyech è al centro dei pensieri del Milan. Il giocatore non è invece al centro dei progetti del Chelsea, e questo chiaramente è un vantaggio in questo mercato, dove il Chelsea sta cercando di sistemare quei giocatori che non sono andati d’accordo con Tuchel. È un vantaggio che il Milan vuole sfruttare. Se dovesse arrivare a titolo definitivo allora si potrebbe sfruttare il decreto crescita, qualora ci fosse un prestito allora no ma ci potrebbe essere una partecipazione del Chelsea al pagamento dello stipendio. È una situazione che il Milan sta monitorando con grandissima attenzione, così come monitora con grande attenzione quella di De Ketelaere, che gioca nel Bruges e su cui ci sono interessamenti dalla Premier”.