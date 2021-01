Marchetti: "Il Milan si muove anche per l’attaccante"

Sistemato il centrocampo, si penserà alla difesa. Su Simakan il Milan non molla completamente la presa, ma l’infortunio, la concorrenza del Lipsia e ulteriori valutazioni fatte in casa rossonera potrebbero spingere Maldini e Massara a virare con maggior decisione di Fikayo Tomori, difensore del Chelsea, per cui possono iniziare presto i contatti.

Ieri è stata una giornata importante anche per i rinnovi. Incontro con il procuratore di Chalanoglu, Gordon Stipic. L’incontro è stato definito dalle parti positivo, si è parlato con grande serenità del rinnovo di contratto che è una priorità per entrambe le parti anche se si parte da una discreta distanza fra domanda e offerta. Il Milan però è ottimista visto che la volontà è quella di rimanere a lavorare insieme.

In ultima istanza in casa Milan si valuterà anche l’opportunità di prendere l’attaccante. E oltre ai nomi di Pavoletti e Scamacca nelle ultime ore sta prendendo corpo anche l’ipotesi Mario Mandzukic che si è svincolato dall’Al Duhail, in Qatar, la scorsa estate e che potrebbe stuzzicare la dirigenza rossonera.