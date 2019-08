Marchetti: "Il nuovo Milan sta cominciando a prendere forma"

Anche il nuovo Milan sta cominciando a prendere forma. Dopo Leao è arrivato a Milano anche Duarte. I profili che hanno individuato i dirigenti rossoneri hanno la stessa matrice: giovani considerati in prospettiva giocatori da Milan. E' sempre stata questa la filosofia che ha accompagnato l'avventura di Maldini Boban e Massara sin dal primo giorno. Ora ai rossoneri manca di capire come comporre al meglio il pacchetto offensivo: torna a disposizione André Silva che era stato praticamente acquistato dal Monaco e che sarebbe potuto arrivare Correa. Ora che saranno tutti (Leao compreso) a disposizione di Giampaolo si potrà capire meglio se serve davvero una seconda punta oppure se in questo ultimo mese di mercato (come appare più probabile) ci possa essere ancora un cambio nel pacchetto offensivo. Al netto naturalmente delle cessioni dei giocatori non più centrali nel progetto rossonero.