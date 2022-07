Marchetti: "Il piano del Milan per De Ketelaere. E non molla la pista Ziyech"

Fonte: di Luca Marchetti per tuttomercatoweb.com

Il Milan punta invece ora sulla trequarti: ieri incontro con gli agenti di De Ketelaer. Il Milan vuole bloccare il giocatore e una volta che arriverà il sì definitivo per il rossonero si andrà a trattare con il Bruges in una posizione di forza, anche se servirà il rilancio. E non molla la pista Zyiech, che è in uscita dal Chelsea per il quale si sta discutendo la formula perché il prestito prevede dei vantaggi e l’acquisizione a titolo definitivo altri (con chiaramente i rovesci della medaglia): situazione complessa ma non impossibile. Come quella di Renato Sanches per cui il Milan oggi è molto più fiducioso di una settimana fa, visto che la morsa del PSG si è allentata. Ieri a Milano inoltre incontro anche con gli agenti di Tanganga il difensore classe ’99 del Tottenham si è infortunato lo scorso febbraio e ha voglia di avere spazio e giocare. Ma in mezzo a tante chiacchiere un fatto: Messias sarà riscattato e ora non c’è neanche un dubbio: 4.5 milioni di euro più bonus il costo dell’operazione.