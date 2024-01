Marchetti: "In entrata il reparto per cui il Milan sta lavorando è sempre la difesa"

vedi letture

Luca Marchetti, esperto di mercato, si è così espresso su TMW sul calciomercato del Milan: "Sempre molto attivo anche il Milan, al netto della delusione di ieri sera, dopo l’eliminazione dalla coppa Italia. Krunic è ai saluti: andrà al Fenerbahce per 5 milioni di euro più bonus. In entrata il reparto su cui i rossoneri stanno lavorando è sempre la difesa: resiste sempre il nome di Brassier (del Brest) su cui ancora però c’è distanza fra domanda e offerta, si valuta Tanguy Nianzou Kouassi, del Siviglia, scuola PSG che potrebbe lasciare gli spagnoli in prestito.

Resiste anche il nome di Buongiorno, visto che il Torino si era interessato a Colombo: al momento non è stata strutturata nessuna operazione ma chissà che con il passare dei giorni non possa diventare un’opportunità di investimento.

Sul fronte Popovic, nessuna novità. Nessun contatto: l’attaccante, appena maggiorenne, resterà anche a Milano anche nelle prossime ore, la sua priorità è il Milan ma la situazione rimane delicata e si guarderà intorno".