Marchetti: "La pista di Zirkzee il Milan l'ha percorsa fino ad un certo punto poi si è fermato. Ecco perché"

Nel corso dell'edizione pomeridiana di Sky Sport 24 Calciomercato, l'esperto Luca Marchetti ha fatto il punto sulle entrate del Milan facendo un importante resoconto sul discorso attaccante, visto che il Diavolo avrebbe nel mirino tre obiettivi sui quali non sarebbe stato ancota affondato il colpo decisivo: Joshua Zirkzee, Artem Dovbyk e Romalu Lukaku. Queste le sue dichiarazioni.

"La pista di Zirkzee è una pista che il Milan ha percorso fino a un certo punto poi si è fermato. Non perché non interessa più il giocatore, ma perché c'è il tema commissioni che è un tema importante del quale ha parlato anche Ibrahimovic in conferenza stampa, perché c'è una concorrenza piuttosto importante, ovvero quella del Manchester United e dell'Arsenal su tutte, quindi la Premier League chiaramente non solo affascina il ragazzo, che comunque al Milan aveva detto sì, ha detto sì, ma che probabilmente può accontentare le richieste economiche, non solo del Bologna, c'è una clausola, quindi lì non c'è trattativa ma c'è il discorso delle commissioni all'agente che chiaramente sono il nodo su cui ora sta vertendo la trattativa. E quindio c'è Dovbyk, che è un altro calciatore che il Milan sta seguendo ed ha seguito nel corso dei mesi fino ad arrivare appunto alla scrematura finale, e poi c'è appunto tutto il discorso che abbiamo fatto su Lukaku".