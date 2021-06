Marchetti: "Milan, ecco le occasioni di mercato per il post-Calhanoglu"

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Luca Marchetti ha fatto il punto giornaliero sul mercato del Milan: "Oltre ad Adli, il Milan avrà modo e tempo di riflettere per il sostituto di Hakan Calhanoglu. La strategia è quella di aspettare dei giocatori che non sono più centrali nei propri club. Da questo panorama, Ziyech, Ilicic, Rafinha, James Rodriguez, Under, Lemar possono essere delle opportunità last-minute". Sulla vicenda Calhanoglu, invece, il giornalista ha dichiarato: "Il Milan è stato coerente, come per Donnarumma. Sia una per una questione etica che economica. Le offerte presentate erano importanti, non sono state al ribasso. È vero che il club non si è prestato ad aste, ma è chiaro che ha perso dei capitali".