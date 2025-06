Marchetti: "Milan, occhi sul 2008 Ahanor per la fascia sinistra"

vedi letture

Il Milan si muove su più tavoli: è in corso una trattativa col Torino per Samuele Ricci, valutato 25 milioni: si può fare. I rossoneri restano vigili anche su Xhaka del Leverkusen, anche se il ds tedesco ha smentito qualsiasi negoziazione, e su Ardon Jashari del Brugge, per cui c’è ancora distanza (40 milioni la richiesta, 30 l’offerta del Milan). Il nome nuovo è Honest Ahanor, terzino sinistro 2008 del Genoa, molto seguito dagli scout rossoneri.

In uscita, occhi puntati su Maignan: il Chelsea è pronto a tornare alla carica con una nuova offerta. Camarda andrà al Lecce in prestito, mentre per Theo Hernandez l’accordo con l’Al-Hilal è ormai totale. In attacco, intanto, si lavora alla risoluzione del prestito di Morata con il Galatasaray per liberare il giocatore e permettere al Como di chiudere. L’attaccante aspetta solo l’offerta formale del club lariano. Sempre il Como segue Piccoli del Cagliari, in caso decidesse di affiancare a Morata un giovane da far crescere.