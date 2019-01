Marchetti: "Milan su Deulofeu, ma il Watford non apre al prestito"

L’esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti ha parato così dell’interesse del Milan per Deulofeu: “Deulofeu è un giocatore che cambierebbe squadra solo per tornare a Milano. Il problema è che il Watfod non apre al prestito e venderebbe il giocatore solo per 25 milioni di euro. Il Milan deve decidere se fare un nuovo investimento. Lo spagnolo può essere un’opportunità per il Milan. Se il Watford dovesse cambiare le condizioni, i rossoneri lo prenderebbero”