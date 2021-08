Marchetti: "Per Florenzi al Milan si ragiona sul riscatto. Adli opzione condizionata dagli altri acquisti"

Luca Marchetti, esperto di mercato di SkySport, si è così espresso sul calciomercato del Milan: "Il Milan dovrà chiudere per un terzino: Florenzi è il nome forte e il Milan lo prenderebbe più che volentieri in prestito con diritto di riscatto, mentre la Roma vorrebbe cederlo in prestito con obbligo di riscatto. Si sta ragionando su questo dettaglio e si potrebbe trovare una soluzione a metà strada con un obbligo di riscatto a condizioni particolarmente vantaggiose per i rossoneri. Manca un centrocampista e potrebbe essere Bakayoko. Manca anche il trequartista: il Milan aspetterà fino agli ultimi giorni di mercato per chiudere; il discorso vale per Ilicic. In Francia è uscito oggi un nome nuovo, quello di Yacine Adli che ha un costo di 10-12 milioni di euro. Il Milan potrebbe anche fare questo investimento a cifre magari più basse, ma deve capire come si incastreranno gli alti elementi da prendere. I rossoneri hanno i soldi di Hauge da poter investire; se non si spenderà per tre giocatori (Ilicic, Florenzi e Bakayoko) i soldi nel norvegese andranno eventualmente su Adli, altimenti se deve spendere per quei tre giocatori il Milan potrebbe non prendere Adli. È un'opzione".