Marchetti: "Se Donnarumma verrà ceduto non sarà per motivi tecnici"

Luca Marchetti di Sky Sport ha parlato della situazione relativa a Donnarumma: "La questione non è legata ad una questione tecnica. Se Donnarumma dovesse essere ceduto è perchè sarà arrivata un'offerta importante e un'offerta importante il Milan la deve necessariamente prendere in considerazione per il discorso del Financial Fair Play. E' vero che non è ancora entrato in un percorso correttivo con la UEFA, però deve dimostrare di poter sistemare i conti. Da qui a dire che Donnarumma venga ceduto, ce ne corre".