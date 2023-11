Marchetti su Miranda: "Investimento che il Milan farà certamente per il prossimo anno. Ora si cerca di capire se possibile anticipare"

vedi letture

Luca Marchetti, giornalista, si è così espresso nel suo editoriale per TMW sul calciomercato delle big: "In questi giorni si comincia già a parlare di strategie per il mercato invernale. Ed è assolutamente normale che sia così. D’altronde se devi programmare questo è il periodo in cui si prendono le decisioni per poter portare avanti i propri obiettivi. E perciò sui giornali e in tv si parla di possibili arrivi nelle squadre, soprattutto nelle grandi squadre. Quello che bisognerebbe capire in verità è chi si muoverà in maniera decisa sul mercato e chi potrà cambiare il proprio destino con uno o più innesti di qualità. Proviamo a fare delle ipotesi allora, andando in ordine di classifica. Per cercare davvero di capire se qualcosa potrà succedere e se davvero questo possa portare a un cambio di equilibri.

L’Inter - a gennaio - è difficilmente migliorabile. E’ vero probabilmente davanti è leggermente corta (lo dimostrano questi mesi senza Arnautovic che costringono agli straordinari Lautaro e Thuram, che però giocando così difficilmente sarebbero stati seduti in panchina…). E’ anche vero che Arnautovic torna. E che difficilmente si potrà ipotizzare un investimento ulteriore in avanti, visto che questa situazione era già stata analizzata a luglio dai dirigenti nerazzurri e dall’allenatore. Difficile anche pensare che ci possa essere un’aggiunta…

E’ la stessa cosa che mi verrebbe da dire per il Milan. Con una differenza: gli infortuni in casa rossonera hanno recitato un ruolo diverso in questo avvio di stagione.

E quindi magari qualche riflessione in più potrà essere fatta proprio alla luce degli stop dei giocatori. E in difesa la situazione, ora, sembra più critica che altrove. Tornerà Bennacer (come?) e quindi potrebbe anche finire l’emergenza a centrocampo. In attacco tutti dicono che non c’è l’alternativa a Giroud: in realtà c’è ed è Jovic. Che non abbia brillato è un altro discorso: ma la sensazione è che un attaccante in più non verrà aggiunto. In sostituzione, magari sì. E questa potrebbe la sfida degli uomini mercato Milan. Con la necessità di riaggiornarsi in generale per fare la conta… Su Miranda il discorso è diverso: è un investimento che il Milan farà certamente per il prossimo anno. Ora si cerca di capire se possibile anticipare.

Alla Juventus mi pare invece che non abbiano dubbi: un centrocampista arriverà. I nomi (a livello giornalistico) sono tanti: Samardzic, De Paul, Diarra, Thuram… non è ancora iniziato l’assalto finale. Quindi occhi aperti anche per le sorprese".