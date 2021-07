Marchetti su Tonali: "Ogni parte ha fatto un passo in avanti verso l'altra"

Luca Marchetti, esperto di mercato, si è così espresso a SkySport sulla situazione Tonali: "Tonali verrà riscattato: è stato fatto un ulteriore passo in avanti ieri per un ulteriore sconto sul cartellino giocatore; tutte le parti hanno fatto un passo in avanti nei confronti dell'altra, compreso Tonali che ha capito che deve rinunciare a qualcosina".