Marchetti sul mercato di gennaio: "La parte del leone in Italia e in Europa l’ha fatta il Milan"

La parte del leone in Italia, ma in Europa a dire il vero, l’ha fatta il Milan. 70 milioni (di euro) spesi (per Piatek e Paquetà) fanno dei rossoneri la società che ha speso di più. E i due acquisti sono secondo e terzo nella classifica dei giocatori piu pagati dietro solo a Pulisic, acquistato ora ma che andrà a giocare nel Chelsea soltanto la prossima stagione. Testimonia questo non soltanto la capacità di fuoco di Elliot, ma anche il fatto che i Milan doveva completare l’opera iniziata (dalla nuova proprietà) troppo in ritardo in estate. Ora ci sarà tempo di far crescere i ricavi e di rientrare nei parametri del FFP.