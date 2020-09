Marchisio: "C'erano state delle avances da parte del Milan nei miei riguardi"

"La Juventus è stata una seconda famiglia non da quando sono arrivato in prima squadra ma da quando ho iniziato, dal 1993". Claudio Marchisio, intervistato da Fanpage, racconta così il suo rapporto con la Juventus. E parla così della possibilità di tornare in bianconero in un'altra veste: "Vedremo in futuro se ci sarà occasione. È importante quello che hai lasciato, non solo come trofei e vittorie, ma anche come ricordo per i tifosi".

Il Milan?

"C'erano state delle avances da parte del Milan nei miei riguardi e ho sempre detto che l'unica squadra per cui avrei potuto cedere prima di iniziare con la Juventus sarebbe stato il Milan. E non ho ceduto".