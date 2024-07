Mediaset - Il Milan potrebbe chiudere per Fofana già questa settimana: i dettagli

Oltre all'attaccante, il Milan starebbe lavorando in questo calciomercato per regalare a Paulo Fonseca anche un nuovo mediano, giocatore che nella passata stagione è mancato tantissimo nello scacchiere di Stefano Pioli. Dagli errori spesso si impara, ed è questo quello che il Diavolo avrebbe fatto, anche perché sembrerebbe essere imminente l'arrivo di un rinforzo proprio in quella zona di campo.

Stando infatti a quanto riportato da SportMediaset, il Milan sta chiudendo per Youssouf Fofana del Monaco. La trattativa è oramai giunta alle battute finali, con questa che potrebbe essere addirittura la settimana decisiva, anche perché il centrocampista classe '99 avrebbe già da tempo dato la sua parola al club rossonero.

Nel corso dell'edizione di SportMediaset Claudio Raimondi ha poi parlato anche dei dettagli di quest'importante operazione, che dovrebbe chiudersi a 22 milioni di euro più due bonus.