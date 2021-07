Mercato in uscita, in cinque pronti a partire

Il Milan sta lavorando per sistemare qualche giocatore in esubero e mettere a bilancio qualche plusvalenza, dove possibile. E’ il caso di Hauge, entrato nel mirino dell’Eintracht di Francoforte che ha già offerto 7-8 milioni, mentre i rossoneri ne chiedono 12-13. In uscita anche Castillejo, che ha diverse proposte in prestito dalla Spagna e i rossoneri stanno lavorando per l’addio a titolo definitivo. Mentre per Leao c’è l’interessamento di alcuni club stranieri. Il Milan vorrebbe monetizzare con almeno 30 milioni. Infine i difensori Caldara e Conti che hanno proposte in serie A. Sull’ex Juve e Atalanta sta spingendo molto il Venenzia neopromosso in serie A.