Mercato in uscita Milan. Gazzetta: "Giroud all'addio, Jovic quasi. Adli e Bennacer: uno andrà via"

In merito al mercato in uscita del Milan, La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Giroud all'addio, Jovic quasi. Adli e Bennacer: uno andrà via". Il centravanti francese saluterà a fine stagione e andrà a giocare nella Mls americana con la maglia del Los Angeles FC. Non verrà rinnovato il contratto nemmeno a Simon Kjaer, mentre è in dubbio quello di Luka Jovic.

Non sono escluse novità in mezzo al campo dove i nuovi acquisti hanno funzionato, mentre chi era già qui, come per esempio Ismael Bennacer, sta faticando a ritrovare la forma migliore dopo il grande infortunio al ginocchio di un anno fa. Da capire anche quale sarà il futuro di Yacine Adli, che è stato efficace dopo mesi di anonimato, ma al Milan che vuole scalare i vertici europei servono maggiori certezze. Per quanto riguarda i big, come Mike Maignan e Theo Hernandez, il club di via Aldo Rossi ascolterà solo offerte indecenti.