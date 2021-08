Mercato Milan, dall'Inghilterra: anche il West Ham su Vlasic

Come riportato dal The Telegraph, Nikola Vlasic del CSKA Mosca è seguito, oltre che dal Milan, anche dal West Ham. Il club russo valuta il trequartista serbo circa 30 milioni di euro, troppi per le casse rossonere. Nonostante ciò, Vlasic continua ad essere un obiettivo dei rossoneri. Il West Ham, sempre secondo il giornale inglese, starebbe pensando ad un’offerta da proporre al CSKA Mosca per Vlasic, date le difficoltà per arrivare a Jesse Lingard del Manchester United.