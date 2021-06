Mercato Milan, dalla Spagna: il Real Madrid ha fissato il prezzo per Ceballos

Come scrive il portale spagnolo Bernabeu Digital, Dani Ceballos è sul mercato. Nonostante il suo ritorno dall’Arsenal, Ceballos appare fuori dal progetto del Real Madrid, che ne ha fissato il prezzo per lasciarlo andare via: 30 milioni di euro. Ceballos ha il contratto in scadenza con i Blancos nel 2023. Il classe 1996, resterebbe volentieri a Madrid, con l’intenzione di giocarsi le carte con mister Carlo Ancelotti, ma il Real Madrid ha intenzioni diverse. Il Milan, anche se ancora non ha presentato un'offerta, resta alla finestra in attesa di sviluppi.