Mercato Milan, ecco le strategie dei rossoneri per la trequarti campo

La trequarti del Milan, in vista della prossima stagione, potrebbe subire cambiamenti in almeno 2 dei 3 elementi titolari della squadra. Sulla sinistra Rebic e Leao sembrano punti fermi, Hauge al momento appare sulla lista dei partenti, con il prestito come opzione più probabile. Al centro molto ruota intorno al nome di Calhanoglu. Se il turco non dovesse rinnovare con il Milan, le alternative si chiamano Ilicic (più probabile), De Paul, Pessina e anche Papu Gomez che tornerebbe volentieri in Italia dopo l’esperienza in Spagna. Poi c’è da valutare il rinnovo del prestito con il Real Madrid di Brahim Diaz. La dirigenza rossonera spinge per un’altra stagione alle stesse condizioni, mentre il club spagnolo vorrebbe o monetizzare o riportare alla base il giocatore. Sulla destra, Saelemaekers è sicuro della riconferma, mentre Castillejo dovrebbe lasciare Milano per accasarsi in qualche squadra spagnola. Da non escludere anche un assalto a Ikoné del Lille per questo ruolo. Davanti invece è confermatissimo Ibrahimovic, mentre Giroud è il primo nome sul taccuino della dirigenza come seconda punta. Altri nomi caldi per l’attacco sono quelli di Belotti e Vlahovic.