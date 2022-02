Mercato Milan, Gazzetta: "Botman, si tratta: lui vede rossonero"

In merito al mercato del Milan, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Botman, si tratta: lui vede rossonero". Ieri i dirigenti rossoneri hanno incontrato gli agenti del difensore centrale olandese il quale gradirebbe moltissimo il trasferimento in estate a Milanello. Il club di via Aldo Rossi è al lavoro per anticipare la concorrenza, sfruttando anche gli ottimi rapporti con il Lille.