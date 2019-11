Celik ma non solo. Come riporta Tuttosport, sul taccuino rossonero, alla voce “terzino destro”, c’è anche il nome di Denzel Dumfries, esterno di proprietà del PSV Eindhoven. Per la difesa, invece, nel caso in cui Duarte non dovesse convincere (e sempre in attesa del ritorno di Caldara), il Milan guarda sempre alle situazioni di Demiral e Rugani della Juventus.