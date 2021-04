Mercato Milan, idea Ilicic se Calhanoglu non rinnova

Negli ultimi giorni per il mercato del Milan è saltato fuori il nome di Josip Ilicic. Lo sloveno dell’Atalanta, arriverebbe al Milan, solo nel caso in cui Hakan Calhanoglu dovesse lasciare il club rossonero. Con il contratto in scadenza nel giugno 2022, l’Atalanta sa di non poter chiedere cifre altissime per lasciar partire il suo fantasista. Ilicic, 33 anni compiuto a fine gennaio, piace molto a Frederic Massara, il quale ha intenzione di offrire all’Atalanta una cifra che si aggiri intorno ai 5 milioni di euro. L'interesse c'è, e va registrato. Nelle prossime settimane si capirà se questa trattativa potrà diventare qualcosa in più di una semplice idea. La notizia è stata riportata dai colleghi di calciomercato.com.