Mercato Milan: in estate un colpo anche in difesa. Ecco i nomi che piacciono

In vista del prossimo mercato estivo, il Milan farà sicuramente un grande colpo in attacco, ma non solo: come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, la seconda spesa per importanza sarà probabilmente in difesa. E i nomi che circolano sono sempre quelli di Maxence Lacroix del Wolfsburg, Lilian Brassier del Brest e Tosin Adarabioyo del Fulham (quest'ultimo è in scadenza di contratto a giugno).

Si tratta di profili che i rossoneri hanno già cercato a gennaio quando sembrava dovessero prendere un altro difensore centrale oltre al ritorno dal prestito al Villarreal di Matteo Gabbia. Alla fine però non è arrivato nessuno e così il colpo in difesa è rinviato all'estate quando con ogni probabilità Simon Kjaer saluterà il Diavolo (il suo contratto con il Milan scade il prossimo 30 giugno).