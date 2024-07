Mercato Milan, l'Anderlecht su Simic: primi contatti tra i club

Il futuro del giovane centrale rossonero Jan-Carlo Simic resta quasi un mistero, tra la voglia di restare al Milan e giocarsi le proprie chance in prima squadra con Fonseca e la voglia di provare magari un'altra esperienza. In attesa di capire che direzione prenderanno le trattative per il suo rinnovo di contratto (scadenza giugno 2025), il serbo si sta allenando agli ordini di Fonseca, che lo sta sicuramente valutando per capire se portarlo o meno nella tournée negli Stati Uniti di fine mese, dove il Milan affronterà City, Barcellona e Real Madrid.

Le novità sul futuro di Simic però non tardano ad arrivare, infatti come riportato dal giornalista ed esperto di trattative Matteo Moretto, sul giovane centrale milanista ci sarebbe il forte interesse dell'Anderlecht. Ci sarebbero già stati i primi contatti tra club.