Mercato Milan, Maignan valutato 15 milioni ma la priorità resta il rinnovo di Donnarumma

Nell’attesa di capire bene come andrà a finire la vicenda rinnovo di contratto di Gigio Donnarumma, il Milan si è cautelato bloccando l’estremo difensore del Lille, Mike Maignan. La valutazione fatta per il portiere classe 1995 della squadra francese è di 15 milioni di euro. In ogni caso, come sottolineato da calciomercato.com, la priorità resta il rinnovo di Donnarumma. La società rossonera virerà su Maignan solo se non dovesse trovare alcun tipo di accordo per il prolungamento di contratto con Gigio.