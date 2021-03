Mercato Milan, Maldini segue Malen del PSV Eindhoven

Donyell Malen, attaccante e ala di 21 anni, potrebbe arrivare al Milan nel mercato di giugno. Come riportato da calciomercato.com, Paolo Maldini, già nei mesi scorsi ha seguito il calciatore del PSV Eindhoven, e a giugno, vorrebbe affondare il colpo per il giovane calciatore. Malen in questa stagione, per ora, ha segnato 22 gol in 36 partite in tutte le competizioni. Oltre a fare gol, Malen è anche altruista. Sono infatti 8 per adesso gli assist vincenti forniti in questa stagione. Degli ottimi numeri per un buon prospetto, che, tanto per cambiare, è gestito da Mino Raiola. La valutazione di Male si aggira intorno ai 25/30 milioni di euro.