Mercato Milan: oggi incontro con un intermediario molto vicino al Verona per parlare di Belahyane

Marco Guidi, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha pubblicato questo aggiornamento su X sul mercato del Milan: "Non solo Rashford o Trincao: oggi a Casa Milan incontro con un intermediario molto vicino al Verona per parlare di Belahyane, centrocampista dell’Hellas molto apprezzato da Moncada". Il marocchino, che potrebbe essere iscritto nella lista Serie A come Under 22, viene valutato 12 milioni di euro.

Nelle ultime settimane, il nome di Reda Belahyane, mediano classe 2004 del Verona, è stato spesso accostato al club rossonero che in questo mercato di gennaio è alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo. In questa stagione, il giocatore marocchino ha collezionato finora 18 presenze con la maglia dell'Hellas.