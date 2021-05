Mercato Milan, per il dopo Calhanoglu il favorito è Ilicic

Come riportato dai colleghi di Sky, è Josip Ilicic il favorito per prendere posto nello scacchiere del Milan qualora Hakan Calhanoglu non dovesse rinnovare. Con l’esplosione di Ruslan Malinovskyi nell’Atalanta, lo spazio per Ilicic nella seconda parte di stagione è notevolmente diminuito. Lo sloveno avrebbe espresso la volontà di lasciare Bergamo dopo 4 stagioni comunque positive. Il contratto che lega Ilicic all’Atalanta scade nel 2022, ma il Milan punta a prenderlo in questa sessione di mercato nel caso in cui il turco Calhanoglu non rinnovasse il contratto.