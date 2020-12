Mercato Milan, per la difesa Simakan in pole davanti a Kabak e Lovato

Il Milan, si sa, cerca un difensore per gennaio e il primo nome della lista è quello di Mohamed Simakan, centrale difensivo classe 2000 dello Strasburgo: il giovane francese ha già dato il suo ok al trasferimento in rossonero, mentre va ancora trovato l'accordo con il club transalpino. A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che Simakan è il preferito dei dirigenti milanisti per rinforzare la difesa davanti a Kabak dello Scalke 04 e a Lovato del Verona.