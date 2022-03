Mercato Milan, piace Asllani che è seguito anche dall'Inter per il ruolo di vice Brozovic

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nei giorni scorsi è uscita la notizia che il Milan è interessato ad acquisire il classe 2002, Kristjan Asllani. Paolo Maldini avrebbe già avuto un colloquio con la dirigenza dell’Empoli per imbastire la trattativa sulla base di 10 milioni di euro. Sul centrocampista albanese però, come scrive oggi il Corriere dello Sport, ci sarebbe anche l’Inter, che vorrebbe prenderlo come vice Marcelo Brozovic. I nerazzurri stanno valutando anche le soluzioni Stefano Sensi – che rientrerebbe dalla Sampdoria – e Gonzalo Villar, di proprietà della Roma, da gennaio in prestito al Getafe.