Il Milan è alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo. Come riporta Tuttosport, sono sempre vivi i contatti con l’entourage di Timoué Bakayoko, nella speranza che il Chelsea, così come per Hakim Ziyech, possa aprire a un doppio prestito (probabilmente oneroso quello del marocchino) negli ultimi giorni di mercato.