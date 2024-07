Mercato Milan, si pensa anche alle uscite: Colombo tra Empoli e Torino, Romero verso l'Alaves, Leicester su Saelemaekers

vedi letture

In via Aldo Rossi non si pensa solo al mercato in entrata, ma anche a quello in uscita visto che ci sono diversi giovani rossoneri da piazzare. Uno di questi, come riporta stamattina Tuttosport, è Lorenzo Colombo, rientrato a Milanello dopo il prestito al Monza: l'attaccante è nel nel mirino dell’Empoli ma anche del Torino.

Lavori in corso anche per l’uscita di Luka Romero, in quale dovrebbe andare in prestito con diritto di riscatto all’Alaves. Il Milan punta invece a monetizzare dalla cessione di Alexis Saelemaekers, il cui nome nelle ultime ore è stato accostato al Leicester.