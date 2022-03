Mercato Milan: sulla fascia destra Mazraoui "insidia" Florenzi

MilanNews.it

Il mercato del Milan non si fermerà all'acquisto di un difensore centrale. Come riporta Tuttosport, potrebbe arrivare anche un terzino destro alternativo a Calabria. Tutto ruota attorno a Florenzi: Maldini e Massara devono decidere se riscattarlo per 4.5 milioni dalla Roma o puntare su un altro profilo. Ai rossoneri, ad esempio, piace molto Mazraoui, esterno in scadenza di contratto con l'Ajax.