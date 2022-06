Mercato Milan: tra le alternative a Renato Sanches ci sono anche Cristante e Veretout della Roma

MilanNews.it

Il Milan ha da tempo impostato la trattativa con il Lille per Renato Sanches, ma il recente inserimento del PSG sta complicando tutto. Per questo, i rossoneri stanno valutando anche delle alternative per il centrocampo: come riporta il Corriere di Roma, nel caso in cui non dovesse chiudere per il portoghese, il Diavolo potrebbe andare su Bryan Cristante o Jordan Veretout, entrambi della Roma.