Mercato, per il centrocampo rimane vivo il nome di Jean Onana

Continua il casting per il centrocampo rossonero, soprattutto dopo la notizia di ieri sera dell'infortunio di Rade Krunic che terrà il bosniaco lontano dal campo almeno per un mese. Rimane viva la pista che porta al talento del Bourdeaux Jean Onana che viene puntato per essere preso a titolo definitivo dai francesi, a differenza di Aster Vranckx del Wolfsburg su cui si lavorerebbe a un prestito con diritto.