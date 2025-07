Milan a caccia di un centravanti fisico: no Vlahovic e Kean, in rialzo le quotazioni di Boniface. In lista anche Jackson

Secondo quanto riferisce Orazio Accomando a SportMediaset su Italia Uno, il Milan è piuttosto spazientito per il tira e molla del Club Brugge per Ardon Jashari, grande obiettivo di mercato dei rossoneri per rinforzare il centrocampo. I rossoneri sono arrivati a mettere sul piatto una cifra complessiva di circa 38 milioni di euro, ma i belgi continuano a chiederne 40. Non è da escludere che il Diavolo possa decidere di abbandonare la trattativa per lo svizzero: i dirigenti milanisti non faranno infatti ulteriori rilanci e potrebbero quindi potrebbe cambiare obiettivo per la mediana.

Massimiliano Allegri ha poi chiesto anche un centravanti fisico. Nella lista del Milan non c'è Dusan Vlahovic, mentre sono in rialzo le quotazioni di Victor Boniface del Bayer Leverkusen, il quale ha un costo più contenuto di Nicolas Jackson del Chelsea. Non è un obiettivo dei rossonero nemmeno Moise Kean che ha ricevuto un importante offerta dall'Al Hilal. Al momento il giocatore ha detto no al trasferimento in Arabia Saudita e sta parlando del rinnovo di contratto con la Fiorentina.