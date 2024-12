Milan, a Tomori non mancano gli estimatori: Napoli, Juve e club di Premier

Fikayo Tomori non è più felice al Milan. Come ha fatto notare La Gazzetta dello Sport, in edicola oggi, il difensore inglese non è più il chiodo fisso della difesa rossonera da quando, nelle ultime settimane, il tecnico Paulo Fonseca continua a confermare la coppia Gabbia-Thiaw. Tant'è che nelle ultime 6 partite ha collezionato 93 minuti dei quali una gara intera ma negli ottavi di Coppa Italia contro il Sassuolo, poi un assaggio di campo nell'ultima uscita a Verona.

Dalle stelle alle stalle

Sebbene l'ex Chelsea non abbia manifestato pubblicamente il proprio malcontento, come riporta la Rosea “Fik” non è granché soddisfatto del suo impiego, specialmente perché con Pioli era diventato l'autentico totem della retroguardia del Milan da scudetto, che gli ha anche permesso di finire nel giro della prestigiosa Nazionale inglese tra gli allora c.t. Southgate e Carsley. L'insoddisfazione però si potrebbe placare dando ascolto alle richieste dal mercato.

Quante opzioni per cambiare aria

Infatti, come si legge sul quotidiano, il Napoli ha già sondato il terreno per Tomori e anche la Juventus ha palesato un interesse evidente. Chiaro che il club di Via Aldo Rossi preferisca smistarlo altrove, preferibilmente all'estero e senza rinforzare una diretta rivale di campionato, anche perché in Premier c'è la fila per il 27enne. Dal Brighton al West Ham, con Wolves e Aston Villa a seguire a ruota. Quanto al prezzo richiesto, la dirigenza rossonera è stata chiara: non lascerà Milan per meno di 20-25 milioni. Fermo restando che Tomori non ha ancora esplicitato le sue volontà, ma dovesse partire è chiaro che Ibrahimovic dovrebbe trovare in fretta un sostituto.