© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nei giorni scorsi si è parlato con insistenza di un possibile interessamento del Milan per Francesco Acerbi, centrale in uscita dalla Lazio. Oggi il Corriere dello Sport in edicola, però, sottolinea come il calciatore Campione d'Europa con la Nazionale non sia la prima scelta e il primo nome sul taccuino del Milan, ma piuttosto un'alternativa.