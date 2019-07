Milan, alla ricerca della qualità: incontro per Veretout. E Praet...

In casa Milan è tempo di pensare al centrocampo. Sistemato il tassello Theo Hernandez, per il quale verranno ultimate le visite mediche prima di procedere all’ufficialità, la mente di Maldini, Massara e Boban, sarà rivolta a garantire qualità a Marco Giampaolo. Nel corso di questa settimana è previsto un incontro con l’entourage di Veretout, obiettivo esplicito dei rossoneri al pari di quanto gravita nei pensieri di Roma e Napoli. Il profilo di Praet, infine, continua a stuzzicare per la nuova impostazione tattica che l’attuale tecnico del Milan ed ex allenatore del belga in blucerchiato è stato bravissimo a costruire. L’idea di trasportare a San Siro questa felice intuizione stuzzica non poco il Milan che verrà.