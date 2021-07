Milan, altri due tasselli: Tonali e Calabria. In arrivo un altro dalla Spagna

Continua a muoversi il Milan, e lo fa costantemente in un mercato che sembra silente solo in apparenza. Dopo aver fatto Tomori e Maignan, la dirigenza rossonera ieri ha chiuso l’acquisto di Sandro Tonali fino al 2026 a titolo definitivo (il giocatore si è recato in sede per le firme e dovrebbe arrivare oggi il comunicato). Operazione che si è conclusa con il Brescia per 20 milioni totali più il cartellino di Giacomo Olzer (su cui il club rossonero ha tenuto un’opzione di riacquisto), rispetto ai 35 milioni che i due club avevano pattuito nella scorsa estate. Un risparmio notevole per il club di via Aldo Rossi.

Nella giornata di oggi, al massimo domani, invece potrebbe essere annunciato il rinnovo di Davide Calabria. L’accordo è stato trovato nei giorni scorsi per un prolungamento quadriennale. Il terzino rossonero ha raddoppiato l’ingaggio e ora guadagnerà sui due milioni di euro. Un premio da parte della società per aver disputato una stagione da protagonista.

Sistemati i tasselli Calabria e Tonali, il Milan spera di riportare Brahim Diaz in Italia entro questa settimana. L’accordo con il Real Madrid c’è gia. Il trequartista torna in prestito con diritto di riscatto a 22 milioni complessivi, mentre i blancos hanno tenuto un diritto di contro riscatto a 27 milioni.

In attesa di comprendere le mosse di Giroud e Bakayoko, i rossoneri stanno valutando le offerte per Hauge che piace molto in Germania.