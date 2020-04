Milan, anche Briasco per l'attacco: "Il mio agente è stato in Italia"

Un nuovo nome per l'attacco del Milan: è Norberto Briasco, attaccante argentino dell'Huracan. Giocatore giovane (classe '96), di talento e dai costi ridotti. A confermare l'idea è lo stesso giocatore, che - come riporta TyC Sports - ha dichiarato: "Ci sono stati contatti, ma non ho fretta. Il mio agente è stato in Italia e negli Stati Uniti". Briasco ha un contratto con l'Huracan fino al 2023.