Milan, ancora distanza con il Porto per Corona: la richiesta dei portoghesi e l'offerta rossonera

Tra i giocatori accostati al Milan in queste ore figura anche il profilo di Jesus Corona. Secondo quanto riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, nella giornata di ieri c'è stato un primo incontro tra gli agenti del giocatore e la dirigenza rossonera. L'accordo con il giocatore sull'ingaggio è stato trovato ma non con il Porto: i lusitani ne chiedono 17 mentre il Milan ne offre 10. Per l'eventuale conclusione dell'affare, quindi, andrà trovato un punto d'incontro.