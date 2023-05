Milan, Ante Rebic partirà in caso di offerte

MilanNews.it

E' quasi tempo di riflessioni in casa Milan ma la Gazzetta dello Sport anticipa i tempi e prova già a fare il mercato. Ante Rebic che ormai da due stagioni non riesce a trovare continuità nonostante diverse occasioni, potrebbe essere ormai sul piede di partenza: infatti il Milan sarebbe disposto a vendere il croato nel caso arrivasse un'offerta di qualche club in via Aldo Rossi.